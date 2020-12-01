Erdoğan: "Hiçbir denetimin olmadığı, keyfiliklere açık, hukukun dışında bir alan olarak algılandığında dijitalleşmenin bizi götüreceği yer faşizmdir."
01.12.2020 12:33 | Son Güncelleme: 01.12.2020 12:33
Erdoğan: "Hiçbir denetimin olmadığı, keyfiliklere açık, hukukun dışında bir alan olarak algılandığında dijitalleşmenin bizi götüreceği yer faşizmdir.
Erdoğan: "Hiçbir denetimin olmadığı, keyfiliklere açık, hukukun dışında bir alan olarak algılandığında dijitalleşmenin bizi götüreceği yer faşizmdir."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş