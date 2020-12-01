Erdoğan: "Hiçbir denetimin olmadığı, keyfiliklere açık, hukukun dışında bir alan olarak algılandığında dijitalleşmenin bizi götüreceği yer faşizmdir."
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
Genişleyen sokak kısıtlamasının detayları netleşti! Bu akşam başlıyor

Erdoğan: "Hiçbir denetimin olmadığı, keyfiliklere açık, hukukun dışında bir alan olarak algılandığında dijitalleşmenin bizi götüreceği yer faşizmdir."

01.12.2020 12:33 | Son Güncelleme: 01.12.2020 12:33
Erdoğan:

Erdoğan: "Hiçbir denetimin olmadığı, keyfiliklere açık, hukukun dışında bir alan olarak algılandığında dijitalleşmenin bizi götüreceği yer faşizmdir.

Erdoğan: "Hiçbir denetimin olmadığı, keyfiliklere açık, hukukun dışında bir alan olarak algılandığında dijitalleşmenin bizi götüreceği yer faşizmdir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş

İlgili Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni dalgayı da kırdığımızda aydınlık bir gelecek bizi bekliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni dalgayı da kırdığımızda aydınlık bir gelecek bizi bekliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Dijital faşizme karşı birlikte mücadele etmeliyiz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dijital faşizme karşı birlikte mücadele etmeliyiz"
Erdoğan'dan Arınç'a bir tepki daha: Türkiye'de hiçbir şey yapılmamış gibi konuşmalarını kabul edemeyiz
Erdoğan'dan Arınç'a bir tepki daha: Türkiye'de hiçbir şey yapılmamış gibi konuşmalarını kabul edemeyiz

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mustafa Şentop Süleyman Soylu Ali Mahir Başarır Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Bülent Ersoy Ariana Grande Gonca Vuslateri
Spor Caner Erkin Yılmaz Vural Rıza Çalımbay Robert Prosinecki Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kar Aralık Kabine Cumhurbaşkanı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Erdoğan: "Hiçbir denetimin olmadığı, keyfiliklere açık, hukukun dışında bir alan olarak algılandığında dijitalleşmenin bizi götüreceği yer faşizmdir." - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.12.2020 12:36:34. #1.14#
title