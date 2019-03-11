Erdoğan: Hiç Kimseye Bu Devlet Üzerinde Ameliyat Yaptırmayız (3)

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, HAKKARİ'DE KONUŞTU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak'ın ardından miting için Hakkari'ye geldi. Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda ilgililer tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Kışlası'ndan mitingin yapıldığı Cumhuriyet Caddesi üzerindeki Valilik binası önüne geçti. Hakkarililer yol boyunca Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, miting alanındaki platforma çıktıktan sonra bir süre AK Parti'nin yerel seçimler için hazırlanan 'Nereden Nereye' isimli şarkısına eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına, "Türküleri çiçeklerinden, çiçekleri türkülerinden güzel Hakkari. Medreseleri ile yüzyıllarca Anadolu coğrafyasını doyuran Hakkari. Bugün sizleri bir kez daha hasretle selamlıyorum. Buradan Hakkari'nin tüm ilçelerindeki kardeşlerime selamlarımı gönderiyorum. Milletimizin huzuru için eli tetikte nöbet tutan yiğitlere buradan selamlarımı gönderiyorum" diyerek başladı.

'HAKKARİ AYDINLIĞI DA GÖRDÜ, TERÖR KARANLIĞINI DA'

Yoğun bir kalabalığa hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin istikbali için çok kritik bir seçimin arifesinde yine Hakkari'nin huzurunda olduklarını belirterek, "Size Şırnak'ın selamını getirdim. Bir başkasınız, bambaşkasınız. 20 gün var. El ele vereceğiz. Kalkınma yolunda çok büyük mesafe almış olan Hakkari'yi çok daha ileriye taşıyacağız. Kayyumlarımız ve kamu kurumlarımız gerçekten Hakkari'ye güzel hizmetler verdiler. Teröristlerin enkaza çevirdiği bu güzel kente güzel hizmetler verdiler. Kandil'e peşkeş çekilen o paraların sizin için harcandığında ne kadar güzel hizmetlerin geldiğini gördünüz mü? Kepçelerin teröristler için çukur kazmak yerine yol yapmak için çalıştığını görünce hangi güzelliklerin geldiğini gördünüz mü? Son 5 senede Hakkari aydınlığı da gördü terör karanlığını da. Emniyet ve huzuru da gördü, sokak çetelerinin baskısını da. İnşallah bu güzel şehrimizin üstüne bir daha terör gölgesini düşürmeyeceğiz. Bu güzel şehrin Kandil'in kapıkulları tarafından kirletilmesine izin vermeyeceğiz. Kayyumlar aracılığı ile zirveye taşıdığımız bu hizmet yolculuğunu inşallah 31 Mart'tan sonra da devam ettireceğiz" dedi.

'EZAN, BAYRAK DÜŞMANLIĞI YAPAN EDEPSİZLER'

İstanbul'un göbeğinde ezan, bayrak düşmanlığı yapan edepsizlere Hakkari'nin 'artık yeter' demesini beklediklerini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanı 'HDP'ye oy verenler teröristtir' diyor; Benim ağzımdan siz hiç böyle bir şey duydunuz mu? Ben kime terörist diyorum biliyor musunuz? HDP'yi yönetenlere. Bakın İstanbul'un göbeğinde ezan düşmanlığı, bayrak düşmanlığı yapan edepsizlere Hakkari'nin 'artık yeter' demesini bekliyoruz. Ezanı yuhalayan, ıslıklayan, düdük sesi ile bastırmaya çalışan, edepsiz pankartları ile saygısızlıkta sınır tanımayan o güruhun arkasından kim var; CHP var, HDP var. Ezanımıza, bayrağımıza saygı göstermeyene hiç kimse kusura bakmasın biz saygı da göstermeyiz, fırsat da vermeyiz."

'ETLE TIRNAK GİBİYİZ, HEP BİRLİKTE TÜRKİYE'YİZ'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Hakkari'yi gelişini de anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bay Kemal buraya Türk bayrağı ile gelemedi, örgütün bayrağı ile geldi, hatırlayın. Bu HDP biliyorsunuz kongrelerinde İstiklal Marşı bile okutmaz. Onlar bayrağımızı yaktılar; biz ise bayrağımızla yürüdük, yürüyoruz. Ben şu anda Hakkarili kardeşlerimin ortaya koyduğu şu tablo nedeniyle kendilerini alkışlıyorum. 'Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır/ Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır.' Ezana düşmanlık eden, bu ülkede milletin tüm değerlerine düşmandır. Benim tanıdığım Hakkarili kardeşim meydanı bunlara bırakmaz. Biz bu ülkeyi hep birlikte kurduk. Çanakkale'yi yedi düvele birlikte geçilmez kıldık. Biz aynı topraklarda yaşıyor, aynı kaderi paylaşıyoruz. Her gün 5 kez aynı kıbleye yönelen kalpleri kim bölebilir? Hiçbir kavmin bir diğerine üstünlüğü yok. Kim Allah'a daha yakınsa o daha üstündür. Bizim aramıza nifak sokmak isteyenler bunları söylüyor. Teröristler rahatsız olsa da bölücüler rahatsız olsa da biz etle tırnak gibiyiz, hep birlikte Türkiye'yiz. Hiç kimse Türkiye'yi kompartımanlara bölemez, topraklarımız üzerinde ameliyat yapamaz" ifadelerini kullandı.

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'yi eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Benim Kürt kardeşlerim adına konuşuyor. Eş Başkan Sezai Temelli oraya nasıl olduysa gelmiş, Kürt kardeşlerimizi istismar ediyor, 'Kürdistan' diyor. Türkiye'de 'Kürdistan' diye bir bölge var mı? Güneydoğu var, Doğu Anadolu var. 'Kürdistan' nerede var; Irak'ın kuzeyinde. Sezai efendi eğer 'Kürdistan'a gitmek istiyorsan buyur git ama sen kalkıp da ülkemi asla bölemezsin. Sana böyle bir fırsatı asla vermeyiz" dedi.

Kentteki yatırımları da anlatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yatırım siyasetimizle, kardeşlik siyasetimizle ve hizmet siyasetimizle en büyük darbeyi, terör örgütünün beslenme kaynaklarına indirdik. Terör yasaklardan, cahillikten, imkansızlıktan, çatışmadan beslenir. Hakkari'ye müjdeli haberlerim var. Şehrimize 10 bin kapasiteli stadyum yapıyoruz. Bu yıl içinde inşaası için adımları atıyoruz. Ayrıca Yüksekova'ya da kapalı spor salonu yapıyoruz. Plan proje ve ihale çalışmaları devam eden 10 sağlık projemiz var. İmar Barışı ile 15 bin 777 Hakkarili kardeşimizin sorununu çözdük. Havalimanının yolcu trafiği geçen yıl 191 bine ulaştı. Daha da artması lazım. Yüksekova Organize Sanayi Bölgesi'ni kurmak için yer seçimine başladık. Organize sanayi olmayan tek bir ilimiz bile kalmayacak. 2 yıla kadar Yüksekova'ya da doğal gaz arzını sağlayacağız" dedi.

Erdoğan, konuşmasının sonunda kendisini dinlemeye gelenlere bez torbalarda çay dağıttı.

Behçet DALMAZ- Orhan AŞAN- Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ,

Kaynak: DHA