Erdoğan: "Hiç kimse bizi dışlama, kıyılarımıza hapsetme, ekonomik çıkarlarımızı gaspetme niyetiyle...
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Erdoğan: "Hiç kimse bizi dışlama, kıyılarımıza hapsetme, ekonomik çıkarlarımızı gaspetme niyetiyle...

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gölcük Tersane Komutanlığında Yeni Tip Denizaltı Projesi 1'inci Gemisi Pirireis'in Havuza Çekme ve 5'inci Gemisi Seydialireis'in İlk Kaynak Töreni'nde konuştu.

22.12.2019 16:00 | Son Güncelleme: 22.12.2019 16:04
Erdoğan:

Cumhurbaşkanı , Tersane Komutanlığında Yeni Tip Denizaltı Projesi 1'inci Gemisi Pirireis'in Havuza Çekme ve 5'inci Gemisi Seydialireis'in İlk Kaynak Töreni'nde konuştu.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Erdoğan: "Hiç kimse bizi dışlama, kıyılarımıza hapsetme, ekonomik çıkarlarımızı gaspetme niyetiyle...
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