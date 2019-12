Erdoğan Herhangi bir davet olursa bunu değerlendiririz

25.12.2019 17:55 | Son Güncelleme: 25.12.2019 17:55

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile görüşmek üzere Tunus'a giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, düzenlenen ortak basın toplantısında 'Biz hiçbir yere bugüne kadar davetsiz misafir olmadık. Herhangi bir davet olursa bunu değerlendiririz adımlarımızı da buna göre atarız' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Kays Said ile baş başa görüşmesinin ardından heyetler arası görüşmeye geçildi. Daha sonra Tunus Cumhurbaşkanı ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Erdoğan, ?Bu bölgede 500 bine yakın bir mültecinin olması Tunus'a ciddi bir yüktür. Bu yükün altından bir an önce kalkmak gerekiyor. Bunlar daha sonra öyle bir hal alıyor ki terörize bir durum ortaya çıkıyor. Bu terörize durum da oradaki halkları ciddi manada rahatsız ediyor. Bu bakımdan Libya'daki bu olumsuz gelişmeler sadece Libya'da kalmıyor aynı zaman komşu ülkeler ki başta Tunus bundan ciddi manada rahatsız oluyor. Bunları da değerlendirme fırsatımız oldu. Bizim Libya'da bir an evvel ateşkesin sağlanarak siyasi sürece dönülebilmesi amacıyla atabileceğimiz adımlarla bu çerçevede yürütebileceğimiz iş birliği neler olabilir bunların üzerinde durma fırsatımız oldu. Biz Tunus'u bu bölgede istikrarın bir unsuru olarak görüyoruz ve birlikte de atacağımız adımları konuştuk. Libya'da istikrarın sağlanması yönündeki çabalara Tunus'un çok değerli ve yapıcı katkıları olacağı inancındayım? dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını, 'Türkiye'ye karşı yaptırım heveslerinin sayısı bu dönemde artmaya başladı. Yunanistan'ın Libya ile ne alakası var Kıta sahanlığı ile alakası yok. Münhasır ekonomik bölgeyle bir alakası yok. Libya ve Türkiye arasındaki bağlantı bellidir ve bu konuda da yetki sahibi olan 2 ülke var Libya ve Türkiye' diyerek sürdürdü.Ayrıca Erdoğan konuşmasında, 'Libya'nın şu an meşru bir başbakanı var. Sayın Sarraj ile bu görüşmeyi heyetiyle beraber gerçekleştirdik. İstanbul'da kendilerini ağırladık, müzakeresini değerlendirmesini yaparak imzalar atıldı. TBMM'den de mutabakat metnini anlaşmayı geçirmiş bulunuyoruz. Bundan sonraki süreci de bu istikamette devam ettireceğiz ve Yunanistan'ın burada herhangi bir söz sahibi olması diye bir şey söz konusu değildir' dedi.

Konuşmasında 'Biz hiçbir yere bugüne kadar davetsiz misafir olmadık' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Herhangi bir davet olursa bunu değerlendiririz adımlarımızı da buna göre atarız. Aslında şu andaki münhasır ekonomik bölge ile ilgili atılan adım, bunun yanında özellikle de mutabakat metninin içerisinde yer alan maddelerin hepsi aslında bir adımın ön sesleridir. Bu konuyla ilgili olarak da bazı görüşmeleri yapmış bulunuyoruz. Fakat sormak lazım, Libya'da bulunan ve bunun 5 bini Sudan'dan, 2 bini Rusya'dan Wagner diye girenler oraya hangi sıfatla geldiler, orada ne işleri, hangi bağlantıları var Türkiye ise böyle bir daveti aldığı zaman davete icabet eder. Aramızda en azından bir mutabakat metni var. Ama bunların hiçbir bağı yok. Hiçbir bağı olmadığı halde bunların orada ne işi var burada. Bir diğer olay Hafter meşru değildir. Gayri meşru olarak durumdan vazife çıkartıyor. Uluslararası alanda karşılığı olan Sarraj'dır' şeklinde konuştu.

