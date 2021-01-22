Erdoğan: "Her ne kadar bu salgın beraberinde çeşitli zorluklar, sıkıntılar getirse de iş dünyamızın önünde yeni fırsat pencereleri de açıyor."
22.01.2021 19:57 | Son Güncelleme: 22.01.2021 19:57
Erdoğan: "Her ne kadar bu salgın beraberinde çeşitli zorluklar, sıkıntılar getirse de iş dünyamızın önünde yeni fırsat pencereleri de açıyor.
Erdoğan: "Her ne kadar bu salgın beraberinde çeşitli zorluklar, sıkıntılar getirse de iş dünyamızın önünde yeni fırsat pencereleri de açıyor."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevil Çelik