Erdoğan: "Her kim bölgemizde yürüttüğümüz mücadeleyi sıradan bir taktik oyun olarak değerlendiriyorsa bilin ki sadece ülkemizin değil, dünyanın...
27.02.2021 15:51 | Son Güncelleme: 27.02.2021 15:55
Erdoğan: "Her kim bölgemizde yürüttüğümüz mücadeleyi sıradan bir taktik oyun olarak değerlendiriyorsa bilin ki sadece ülkemizin değil, dünyanın gerçeklerinden de habersizdir.
Erdoğan: "Her kim bölgemizde yürüttüğümüz mücadeleyi sıradan bir taktik oyun olarak değerlendiriyorsa bilin ki sadece ülkemizin değil, dünyanın gerçeklerinden de habersizdir."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Berin Alpaslan Gökçe