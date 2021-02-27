Erdoğan: "Her kim bölgemizde yürüttüğümüz mücadeleyi sıradan bir taktik oyun olarak değerlendiriyorsa bilin ki sadece ülkemizin değil, dünyanın...

Erdoğan: "Her kim bölgemizde yürüttüğümüz mücadeleyi sıradan bir taktik oyun olarak değerlendiriyorsa bilin ki sadece ülkemizin değil, dünyanın gerçeklerinden de habersizdir.