Erdoğan: "Her kim bölgemizde yürüttüğümüz mücadeleyi sıradan bir taktik oyun olarak değerlendiriyorsa bilin ki sadece ülkemizin değil, dünyanın...
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Erdoğan: "Her kim bölgemizde yürüttüğümüz mücadeleyi sıradan bir taktik oyun olarak değerlendiriyorsa bilin ki sadece ülkemizin değil, dünyanın...

27.02.2021 15:51 | Son Güncelleme: 27.02.2021 15:55
Erdoğan:

Erdoğan: "Her kim bölgemizde yürüttüğümüz mücadeleyi sıradan bir taktik oyun olarak değerlendiriyorsa bilin ki sadece ülkemizin değil, dünyanın gerçeklerinden de habersizdir.

Erdoğan: "Her kim bölgemizde yürüttüğümüz mücadeleyi sıradan bir taktik oyun olarak değerlendiriyorsa bilin ki sadece ülkemizin değil, dünyanın gerçeklerinden de habersizdir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berin Alpaslan Gökçe

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