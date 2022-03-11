Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu'na katıldı (3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya- Ukrayna savaşı) Eğer 2014'te Kırım'ın işgaline tüm Batı tüm dünya ses çıkarmış olsaydı, acaba bugünkü tabloyla karşı karşıya kalır mıydık?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hep birlikte biz barışın dünyasını kurmaya mecburuz, savaşın değil"