Erdoğan: "Hep birlikte biz barışın dünyasını kurmaya mecburuz, savaşın değil" - Haberler

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Erdoğan: "Hep birlikte biz barışın dünyasını kurmaya mecburuz, savaşın değil"

AA - Güncel
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu'na katıldı (3)Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna savaşı) Eğer 2014'te Kırım'ın işgaline tüm Batı tüm dünya ses çıkarmış olsaydı, acaba bugünkü tabloyla karşı karşıya kalır mıydık?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu'na katıldı (3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya- Ukrayna savaşı) Eğer 2014'te Kırım'ın işgaline tüm Batı tüm dünya ses çıkarmış olsaydı, acaba bugünkü tabloyla karşı karşıya kalır mıydık?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hep birlikte biz barışın dünyasını kurmaya mecburuz, savaşın değil"

Erdoğan: Hep birlikte biz barışın dünyasını kurmaya mecburuz, savaşın değil

Erdoğan: Hep birlikte biz barışın dünyasını kurmaya mecburuz, savaşın değil

Erdoğan: Hep birlikte biz barışın dünyasını kurmaya mecburuz, savaşın değil

AA / Güncel

cumhurbaşkanı, Ukrayna, Kırım, Rusya, Güncel, Haberler

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