Erdoğan: "Hekimlerimizden bu büyük davanın öncüsü, sancaktarı, lokomotifi olmalarını bekliyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 14 Mart Tıp Bayramı etkinliğine katıldı. (6)

"Hikmet sırrının yolcusu hekimlerimizden kendi alanlarındaki gayretleri ve başarıları yanında işte bu büyük davanın da öncüsü sancaktarı lokomotifi olmalarını bekliyoruz"