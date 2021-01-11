Erdoğan: "Hedefimiz, önümüzdeki 5 yıl içinde en fazla katma değere sahip ürünlerin başında gelen altın üretimini 100 tona yükseltmektir."
11.01.2021 19:59 | Son Güncelleme: 11.01.2021 19:59
Erdoğan: "Hedefimiz, önümüzdeki 5 yıl içinde en fazla katma değere sahip ürünlerin başında gelen altın üretimini 100 tona yükseltmektir.
Erdoğan: "Hedefimiz, önümüzdeki 5 yıl içinde en fazla katma değere sahip ürünlerin başında gelen altın üretimini 100 tona yükseltmektir."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap