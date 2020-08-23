Erdoğan: "Hedefimiz İHA, SİHA, TİHA yanında insansız ve otonom deniz araçlarının da dahil olduğu...
Erdoğan: "Hedefimiz İHA, SİHA, TİHA yanında insansız ve otonom deniz araçlarının da dahil olduğu kara, hava ve deniz unsurlarımızın müşterek görev icra edeceği seviyeye ulaşmaktır.
23.08.2020 15:23 | Son Güncelleme: 23.08.2020 16:05
Erdoğan: "Hedefimiz İHA, SİHA, TİHA yanında insansız ve otonom deniz araçlarının da dahil olduğu kara, hava ve deniz unsurlarımızın müşterek görev icra edeceği seviyeye ulaşmaktır."
Kaynak: AA