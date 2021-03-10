Erdoğan: "Hedefimiz, enerji üretirken sıfır emisyonla çalışan ve çevreye hiçbir zararı olmayan nükleer enerjiyi ülkemizin enerji sepetine eklemektir."
10.03.2021 16:13 | Son Güncelleme: 10.03.2021 16:18
Erdoğan: "Hedefimiz, enerji üretirken sıfır emisyonla çalışan ve çevreye hiçbir zararı olmayan nükleer enerjiyi ülkemizin enerji sepetine eklemektir.
Erdoğan: "Hedefimiz, enerji üretirken sıfır emisyonla çalışan ve çevreye hiçbir zararı olmayan nükleer enerjiyi ülkemizin enerji sepetine eklemektir."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten