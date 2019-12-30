Erdoğan: Hedefimiz Antarktika'nın geleceğinde söz sahibi olmak
Haberler » Dünya » Erdoğan: Hedefimiz Antarktika'nın geleceğinde söz sahibi olmak - Haberler

Erdoğan: Hedefimiz Antarktika'nın geleceğinde söz sahibi olmak

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri töreni sırasında tartışma konusu olan Kanal İstanbul projesi hakkında "İsteseler de istemeseler de yapacağız." ifadesinde bulundu.

30.12.2019 17:21 | Son Güncelleme: 30.12.2019 17:21

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri töreni sırasında tartışma konusu olan Kanal İstanbul projesi hakkında "İsteseler de istemeseler de yapacağız." ifadesinde bulundu.View on euronews

Kaynak: Euronews.com


Haber Videosu

: Erdoğan: Hedefimiz Antarktika'nın geleceğinde söz sahibi olmak
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler