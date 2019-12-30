: Erdoğan: Hedefimiz Antarktika'nın geleceğinde söz sahibi olmak

30.12.2019 17:21 | Son Güncelleme: 30.12.2019 17:21

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri töreni sırasında tartışma konusu olan Kanal İstanbul projesi hakkında "İsteseler de istemeseler de yapacağız." ifadesinde bulundu.View on euronews

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