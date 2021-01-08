Erdoğan: "Hedefimiz 2022 yılında ülkemiz tarafından üretilen ilk haberleşme uydusu olan Türksat 6A'yı uzaydaki yerine yerleştirmektir."
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Erdoğan: "Hedefimiz 2022 yılında ülkemiz tarafından üretilen ilk haberleşme uydusu olan Türksat 6A'yı uzaydaki yerine yerleştirmektir."

08.01.2021 14:37 | Son Güncelleme: 08.01.2021 14:40
Erdoğan:

Erdoğan: "Hedefimiz 2022 yılında ülkemiz tarafından üretilen ilk haberleşme uydusu olan Türksat 6A'yı uzaydaki yerine yerleştirmektir.

Erdoğan: "Hedefimiz 2022 yılında ülkemiz tarafından üretilen ilk haberleşme uydusu olan Türksat 6A'yı uzaydaki yerine yerleştirmektir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berin Alpaslan Gökçe

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