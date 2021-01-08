Erdoğan: "Hedefimiz 2022 yılında ülkemiz tarafından üretilen ilk haberleşme uydusu olan Türksat 6A'yı uzaydaki yerine yerleştirmektir."

Erdoğan: "Hedefimiz 2022 yılında ülkemiz tarafından üretilen ilk haberleşme uydusu olan Türksat 6A'yı uzaydaki yerine yerleştirmektir.