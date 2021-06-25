Erdoğan Hatay'da dev projeleri hizmete açtı
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Erdoğan Hatay'da dev projeleri hizmete açtı

Erdoğan Hatay'da dev projeleri hizmete açtı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi eser ve hizmet siyaseti ile cumhuriyet dönemini 5'e, 10'a katlayacak yatırımlara kavuşturduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi eser ve hizmet siyaseti ile cumhuriyet dönemini 5'e, 10'a katlayacak yatırımlara kavuşturduklarını söyledi. Erdoğan, "Geçtiğimiz günlerde Şuşaya giderek oradaki kardeşlerimizin kurtuluş sevincine ortak olduk. Şimdi aynı yaklaşımla başka yerlerde, yeni adımların hazırlıkları içindeyiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay Stadı, BOTAŞ Ertuğrul Gazi Yüzer Depolama ve Gazlaştırma Tesisi Hizmete Alımı, MOBSAN Sanayi Sitesi ve yapımı tamamlanan diğer projelerin açılış törenine katıldı.

Erdoğan, Hatay'ın Dörtyol ilçesinde demirli olan Türkiye'nin ilk yüzer LNG depolama ve gazlaştırma gemisi Ertuğrul Gazi'yi devreye alma sevincini yaşadıklarını belirterek, "Kendi sınıfında son teknoloji ile inşa edilen Ertuğrul Gazi Gemisi, günlük 28 milyon metreküp kapasitesi ile gazlaştırma işlemi yapabilecektir. Kendi bayrağımızla hizmet verecek Ertuğrul'un gazlaştırma kapasitesi itibarıyla ülkemizin doğalgaz ihtiyacının yüzde 10'undan fazlasını karşılama kapasitesine sahiptir. Özellikle kış aylarındaki dalgalanmalara karşı ülkemize önemli bir esneklik sağlayacaktır. Karadeniz'de keşfettiğimiz doğalgazı 2023 yılından itibaren kullanmaya başladığımızda bunun esnekliği çok daha fazla artacaktır" dedi.

Bugün açılışını yaptıkları önemli yatırımlardan birinin de Antalya Mobilyacılar İhtisas Sanayi Sitesi olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bu alanda yeni bir atılım yapılacağına inanıyorum. Şehrin muhtelif bölgelerinde ve verimsiz şartlarda çalışan mobilyacılarımız toplam 200 bin metrekare alana sahip bu alanda üretime devam edecektir. Her bir yatırımın şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor bu hizmetlerin Hatay'ın hizmetine verilmesinde emeği geçen herkesi tebrik ediyorum Ülkemizi eser ve hizmet siyaseti ile cumhuriyet dönemini 5'e, 10'a katlayacak yatırımlara biz kavuşturduk. Her alanda en gelişmiş altyapı ve hizmetlerle biz donattık. 19 yılda Hatay'a 35 milyar lira yatırım yaptık. Eğitimde 8 bin 800 yeni adet derslik yaptık. İkinci devlet üniversitesi olarak İskenderun Teknik Üniversitesi'ni biz kurduk, yurt binaları açtık. Toplamda 2 bin 350 kişi kapasiteli yeni yurtları da açacağız. Şehrimize 44 adet spor tesisi ve gençlik merkezleri ile, 26 bin 600 kapasiteli Hatay Stadyumu'nu da biz kazandırdık. Şu kapalı spor salonunu da en kısa sürede bitirip bunu da Hatay'a kazandırıyoruz. Hatay'a yapılan yardım miktarını 1.3 milyar liraya ulaştırdık. Toplamda 455 kapasiteli 4 hastane ile 23 sağlık tesisimizin yapılışı devam ediyor. İskenderun Devlet Hastanesi'nin de çalışmaları sürüyor. Hatay için 6 millet bahçesi çalışmasını başlattık. Birini bugün hizmete veriyoruz, kalanları da en kısa sürede tamamlanacak. Bölünmüş yol uzunluğunu 502 kilometreye biz çıkardık. Hatay Havalimanı'mıza yıllık 4 milyon yolcu kapasiteli terminal binasını biz kazandırdık."

Konuşmasında sınır ötesi harekatlarla ülkemize kurulmak istenen tuzakları bozduklarını ifade eden Erdoğan,

"Türkiye'yi küresel sistemin en sıralarına çıkarmak için girdiğimiz her mücadelede bunlar önümüze çıktı. Biz demokratlık görüntüsü altında faşistlik yapmıyor, herkesin hakkını, hukukunu, özgürlüğünü teminat altına alıyoruz. Çünkü biz bu millete aşkla bağlıyız. Tescilli Türkiye düşmanlarının peşine düşerek ülkenin geleceğine talip olmaya kalkanların sonu hüsrandır. Geçtiğimiz günlerde Şuşaya giderek oradaki kardeşlerimizin kurtuluş sevincine ortak olduk. Şimdi aynı yaklaşımla başka yerlerde, yeni adımların hazırlıkları içindeyiz. Eğer Türkiye, dışarda böylesine güçlü bir güvenlik kuşağı oluşturamazsa vatan toprakları içinde bize ne huzur verirler ne refah yaşatırlar" şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından tesislerin açılışına geçildi.

Toplu açılış törenine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı. - HATAY

Erdoğan Hatay'da dev projeleri hizmete açtı
Erdoğan Hatay'da dev projeleri hizmete açtı
Erdoğan Hatay'da dev projeleri hizmete açtı
Erdoğan Hatay'da dev projeleri hizmete açtı
Erdoğan Hatay'da dev projeleri hizmete açtı
Erdoğan Hatay'da dev projeleri hizmete açtı
Erdoğan Hatay'da dev projeleri hizmete açtı
Erdoğan Hatay'da dev projeleri hizmete açtı
Erdoğan Hatay'da dev projeleri hizmete açtı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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