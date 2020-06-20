Erdoğan: "Hastanemize, Prof. Dr. Asaf Ataseven Hocamızın adını vermeyi kararlaştırdık"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları Kurdele kesimi İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Hastanesi Açılış Töreni'nde konuştu.
20.06.2020 18:50 | Son Güncelleme: 20.06.2020 19:24
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları
Kurdele kesimi İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Hastanesi Açılış Töreni'nde konuştu.
Kaynak: AA