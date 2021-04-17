Erdoğan: "(Hasankeyf-2 Köprüsü) Batman, Mardin ve Habur sınır kapısı arasındaki irtibatı sağlayacak bu köprünün bölgemiz ticaretine çarpan etkisi...
Erdoğan: "(Hasankeyf-2 Köprüsü) Batman, Mardin ve Habur sınır kapısı arasındaki irtibatı sağlayacak bu köprünün bölgemiz ticaretine çarpan etkisi olacaktır.
Erdoğan: "(Hasankeyf-2 Köprüsü) Batman, Mardin ve Habur sınır kapısı arasındaki irtibatı sağlayacak bu köprünün bölgemiz ticaretine çarpan etkisi olacaktır."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu