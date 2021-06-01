Erdoğan hangi aşıyı oldu?
Canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 doz aşı olduğunu açıkladı. Erdoğan, "ben 3 aşımı oldum, bir de o üç aşıdan sonra bir de antikor yükseldi mi, yükselmedi mi bununla ilgili adımı attım. Hamdolsun 2160'ı yakaladım" diye konuştu. Peki, Erdoğan hangi aşıyı oldu?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT 1 ve TRT Haber ortak yayınında gazetecilerin sorularını yanıtlıyor.
ERDOĞAN HANGİ AŞIYI OLDU?
Şu anda 50 yaş 55 yaş üstüyle alakalı ciddi manada aşılarımız geliyor. Zaten 50-55 yaş üstüne de aşıyı yoğun bir şekilde yapmaya başlayacağız. Zaten ciddi manada bir korunma sürecinin tıbben de almış olacağız. Örneğin ben 3 aşımı oldum, bir de o üç aşıdan sonra bir de antikor yükseldi mi, yükselmedi mi bununla ilgili adımı attım. Hamdolsun 2160'ı yakaladım.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hangi aşıyı olduğunu açıklamadı.