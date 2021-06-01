Erdoğan hangi aşıyı oldu?

Canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 doz aşı olduğunu açıkladı. Erdoğan, "ben 3 aşımı oldum, bir de o üç aşıdan sonra bir de antikor yükseldi mi, yükselmedi mi bununla ilgili adımı attım. Hamdolsun 2160'ı yakaladım" diye konuştu. Peki, Erdoğan hangi aşıyı oldu?