Erdoğan hangi aşıyı oldu?
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Erdoğan hangi aşıyı oldu?

Erdoğan hangi aşıyı oldu?
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Canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 doz aşı olduğunu açıkladı. Erdoğan, "ben 3 aşımı oldum, bir de o üç aşıdan sonra bir de antikor yükseldi mi, yükselmedi mi bununla ilgili adımı attım. Hamdolsun 2160'ı yakaladım" diye konuştu. Peki, Erdoğan hangi aşıyı oldu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT 1 ve TRT Haber ortak yayınında gazetecilerin sorularını yanıtlıyor.

ERDOĞAN HANGİ AŞIYI OLDU?

Şu anda 50 yaş 55 yaş üstüyle alakalı ciddi manada aşılarımız geliyor. Zaten 50-55 yaş üstüne de aşıyı yoğun bir şekilde yapmaya başlayacağız. Zaten ciddi manada bir korunma sürecinin tıbben de almış olacağız. Örneğin ben 3 aşımı oldum, bir de o üç aşıdan sonra bir de antikor yükseldi mi, yükselmedi mi bununla ilgili adımı attım. Hamdolsun 2160'ı yakaladım.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hangi aşıyı olduğunu açıklamadı.

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