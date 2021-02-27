Erdoğan: "Hamdolsun, milletimiz ülkemizin nereden nereye geldiğini, yürüttüğümüz mücadeleyle Türkiye'yi nereye götürmek istediğimizi gayet iyi...
27.02.2021 15:51 | Son Güncelleme: 27.02.2021 15:54
Erdoğan: "Hamdolsun, milletimiz ülkemizin nereden nereye geldiğini, yürüttüğümüz mücadeleyle Türkiye'yi nereye götürmek istediğimizi gayet iyi biliyor"
Erdoğan: "Hamdolsun, milletimiz ülkemizin nereden nereye geldiğini, yürüttüğümüz mücadeleyle Türkiye'yi nereye götürmek istediğimizi gayet iyi biliyor"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Küçük