Erdoğan: "Hamdolsun, milletimiz ülkemizin nereden nereye geldiğini, yürüttüğümüz mücadeleyle Türkiye'yi nereye götürmek istediğimizi gayet iyi...
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Erdoğan: "Hamdolsun, milletimiz ülkemizin nereden nereye geldiğini, yürüttüğümüz mücadeleyle Türkiye'yi nereye götürmek istediğimizi gayet iyi...

27.02.2021 15:51 | Son Güncelleme: 27.02.2021 15:54
Erdoğan:

Erdoğan: "Hamdolsun, milletimiz ülkemizin nereden nereye geldiğini, yürüttüğümüz mücadeleyle Türkiye'yi nereye götürmek istediğimizi gayet iyi biliyor"

Erdoğan: "Hamdolsun, milletimiz ülkemizin nereden nereye geldiğini, yürüttüğümüz mücadeleyle Türkiye'yi nereye götürmek istediğimizi gayet iyi biliyor"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Küçük

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