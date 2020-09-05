Erdoğan: "Hamdolsun artık kendine güvenen, potansiyelini bilen, karşısındakilerin gerçek gücünü ve...
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Erdoğan: "Hamdolsun artık kendine güvenen, potansiyelini bilen, karşısındakilerin gerçek gücünü ve...

Erdoğan: "Hamdolsun artık kendine güvenen, potansiyelini bilen, karşısındakilerin gerçek gücünü ve hareket alanını gören, arkasındaki desteği fiili neticelere dönüştürebilen bir Türkiye var."

Erdoğan:
05.09.2020 15:23 | Son Güncelleme: 05.09.2020 15:26

Erdoğan: "Hamdolsun artık kendine güvenen, potansiyelini bilen, karşısındakilerin gerçek gücünü ve hareket alanını gören, arkasındaki desteği fiili neticelere dönüştürebilen bir Türkiye var."

Kaynak: AA

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