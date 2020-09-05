Erdoğan: "Hamdolsun artık kendine güvenen, potansiyelini bilen, karşısındakilerin gerçek gücünü ve... Erdoğan: "Hamdolsun artık kendine güvenen, potansiyelini bilen, karşısındakilerin gerçek gücünü ve hareket alanını gören, arkasındaki desteği fiili neticelere dönüştürebilen bir Türkiye var."

Erdoğan: "Hamdolsun artık kendine güvenen, potansiyelini bilen, karşısındakilerin gerçek gücünü ve hareket alanını gören, arkasındaki desteği fiili neticelere dönüştürebilen bir Türkiye var." Kaynak: AA