Erdoğan: "Halkımızdan alamadıkları desteği provokatörler vasıtasıyla ülkemizin huzurunu kaçırarak elde etmek peşinde olanlar hüsrana uğrayacaklardır."
06.02.2021 14:43 | Son Güncelleme: 06.02.2021 14:43
Erdoğan: "Halkımızdan alamadıkları desteği provokatörler vasıtasıyla ülkemizin huzurunu kaçırarak elde etmek peşinde olanlar hüsrana uğrayacaklardır.
Erdoğan: "Halkımızdan alamadıkları desteği provokatörler vasıtasıyla ülkemizin huzurunu kaçırarak elde etmek peşinde olanlar hüsrana uğrayacaklardır."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu