Erdoğan: "Halkı hor ve hakir görerek, inancını, kılığını, kıyafetini aşağılayanların gerçekte ne... Erdoğan: "Halkı hor ve hakir görerek, inancını, kılığını, kıyafetini aşağılayanların gerçekte ne kadar ilkel, ne kadar bağnaz olduklarının en çarpıcı örnekleri darbelerdir.

Erdoğan: "Halkı hor ve hakir görerek, inancını, kılığını, kıyafetini aşağılayanların gerçekte ne kadar ilkel, ne kadar bağnaz olduklarının en çarpıcı örnekleri darbelerdir." Kaynak: AA