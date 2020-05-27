Erdoğan: "Halkı hor ve hakir görerek, inancını, kılığını, kıyafetini aşağılayanların gerçekte ne...
Erdoğan: "Halkı hor ve hakir görerek, inancını, kılığını, kıyafetini aşağılayanların gerçekte ne kadar ilkel, ne kadar bağnaz olduklarının en çarpıcı örnekleri darbelerdir.
27.05.2020 19:45 | Son Güncelleme: 27.05.2020 19:45
Erdoğan: "Halkı hor ve hakir görerek, inancını, kılığını, kıyafetini aşağılayanların gerçekte ne kadar ilkel, ne kadar bağnaz olduklarının en çarpıcı örnekleri darbelerdir."
Kaynak: AA