Erdoğan: "Haliç artık sirkülasyonu olan temiz bir su haline geldi"
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen İş Adamları ile Buluşma programına katılarak konuşma yaptı.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen İş Adamları ile Buluşma programına katılarak konuşma yaptı.
Kaynak: AA
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