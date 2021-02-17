Erdoğan: "Halen uzaktan eğitimle faaliyetlerine devam eden öğrencilerimizin durumu, illerimizdeki vaka sayısına göre değerlendirilecektir."
17.02.2021 19:55 | Son Güncelleme: 17.02.2021 19:55
Erdoğan: "Halen uzaktan eğitimle faaliyetlerine devam eden öğrencilerimizin durumu, illerimizdeki vaka sayısına göre değerlendirilecektir.
Erdoğan: "Halen uzaktan eğitimle faaliyetlerine devam eden öğrencilerimizin durumu, illerimizdeki vaka sayısına göre değerlendirilecektir."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Sertan Usul