Erdoğan: "Halen uzaktan eğitimle faaliyetlerine devam eden öğrencilerimizin durumu, illerimizdeki vaka sayısına göre değerlendirilecektir."
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Erdoğan: "Halen uzaktan eğitimle faaliyetlerine devam eden öğrencilerimizin durumu, illerimizdeki vaka sayısına göre değerlendirilecektir."

17.02.2021 19:55 | Son Güncelleme: 17.02.2021 19:55
Erdoğan:

Erdoğan: "Halen uzaktan eğitimle faaliyetlerine devam eden öğrencilerimizin durumu, illerimizdeki vaka sayısına göre değerlendirilecektir.

Erdoğan: "Halen uzaktan eğitimle faaliyetlerine devam eden öğrencilerimizin durumu, illerimizdeki vaka sayısına göre değerlendirilecektir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Sertan Usul

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