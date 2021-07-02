Erdoğan: "Hakkımız neyse bu hakkımızı söke söke alırız ve alacağız. Doğu Akdeniz'de Kıbrıs'taki özellikle bütün o denizlerde petrol arama...
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Erdoğan: "Hakkımız neyse bu hakkımızı söke söke alırız ve alacağız. Doğu Akdeniz'de Kıbrıs'taki özellikle bütün o denizlerde petrol arama...

Erdoğan: 'Hakkımız neyse bu hakkımızı söke söke alırız ve alacağız. Doğu Akdeniz'de Kıbrıs'taki özellikle bütün o denizlerde petrol arama...
Anadolu Ajansı / Güç Gönel - Haberler | Güncel

Erdoğan: "Hakkımız neyse bu hakkımızı söke söke alırız ve alacağız. Doğu Akdeniz'de Kıbrıs'taki özellikle bütün o denizlerde petrol arama işlemlerimizi yürüteceğiz.

Erdoğan: "Hakkımız neyse bu hakkımızı söke söke alırız ve alacağız. Doğu Akdeniz'de Kıbrıs'taki özellikle bütün o denizlerde petrol arama işlemlerimizi yürüteceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Güç Gönel

Erdoğan: 'Biz Libya'da da varız, Azerbaycan'da da varız, Suriye'de de varız, Doğu Akdeniz'de de varız, olmaya da devam edeceğiz.'
Erdoğan: "Biz Libya'da da varız, Azerbaycan'da da varız, Suriye'de de varız, Doğu Akdeniz'de de varız, olmaya da devam edeceğiz."
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Bakan Çavuşoğlu'yla ortak basın toplantısında konuştu: (1)
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Bakan Çavuşoğlu'yla ortak basın toplantısında konuştu: (1)

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Erdoğan: "Hakkımız neyse bu hakkımızı söke söke alırız ve alacağız. Doğu Akdeniz'de Kıbrıs'taki özellikle bütün o denizlerde petrol arama... - Haberler
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