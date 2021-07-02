Erdoğan: "Hakkımız neyse bu hakkımızı söke söke alırız ve alacağız. Doğu Akdeniz'de Kıbrıs'taki özellikle bütün o denizlerde petrol arama...
Erdoğan: "Hakkımız neyse bu hakkımızı söke söke alırız ve alacağız. Doğu Akdeniz'de Kıbrıs'taki özellikle bütün o denizlerde petrol arama işlemlerimizi yürüteceğiz.
Erdoğan: "Hakkımız neyse bu hakkımızı söke söke alırız ve alacağız. Doğu Akdeniz'de Kıbrıs'taki özellikle bütün o denizlerde petrol arama işlemlerimizi yürüteceğiz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Güç Gönel