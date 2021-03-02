Erdoğan: "Hakim ve savcılara coğrafi teminat sağlayarak, hem yargı teminatını güçlendiriyor, hem de kararların hızlanmasını temin ediyoruz."
02.03.2021 14:25 | Son Güncelleme: 02.03.2021 14:25
Erdoğan: "Hakim ve savcılara coğrafi teminat sağlayarak, hem yargı teminatını güçlendiriyor, hem de kararların hızlanmasını temin ediyoruz.
Erdoğan: "Hakim ve savcılara coğrafi teminat sağlayarak, hem yargı teminatını güçlendiriyor, hem de kararların hızlanmasını temin ediyoruz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz