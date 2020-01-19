Erdoğan: Hafter, askeri çözümden yana olduğunu ortaya koydu

19.01.2020 16:01 | Son Güncelleme: 19.01.2020 16:01

Libya konulu zirveye katılmak üzere Almanya'nın başkenti Berlin'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirvenin hemen öncesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. Görüşmede konuşan Erdoğan, "Ulusal Mutabakat Hükümeti tarafı neticede, telkinlerimiz sonucu beklentilerin tümünü karşılamamakla birlikte ateşkes anlaşmasını imzaladı. Metni imzalamayan Hafter ise siyasi çözümden değil, askeri çözümden yana olduğunu bir kez daha ortaya koydu" dedi.

Libya konulu zirveye katılmak üzere Almanya'nın başkenti Berlin'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirvenin hemen öncesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. Görüşmede, Libya'ya ilişkin açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Ortak çabamız sahada nispi sükunet sağladı. Ancak girişimlerimizin esas meyvesini Berlin Zirvesi'nin toplanabilmiş olmasıyla alacağız. Ateşkes konusunda üstlendiğimiz sorumluluğun ve sarf ettiğiniz çabanın farkındayız. Biz de Sayın Sarrac'ı ikna etmek için çok çaba gösterdik ve çok teşekkür ediyoruz ki kabul ettiler ve Moskova Zirvesi'nde de üzerine düşen görevi yerine getirdiler. Ulusal Mutabakat Hükümeti tarafı neticede, telkinlerimiz sonucu beklentilerin tümünü karşılamamakla birlikte ateşkes anlaşmasını imzaladı. Metni imzalamayan Hafter ise siyasi çözümden değil, askeri çözümden yana olduğunu bir kez daha ortaya koydu" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN: HAFTER'İN SALDIRGAN TUTUMUNUN SONA ERMESİ GEREKMEKTEDİRLibya'da huzurun sağlanması için Hafter'in saldırgan tutumunun sona ermesi gerektiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Libya'nın barış ve huzura kavuşabilmesi için Berlin Zirvesi'nde ateşkesin ve siyasi sürece dönüşün kabulü temin edilmelidir. Buna ilaveten, siyasi sürecin ve çözümün diğer evrelerinin uygulanabilmesi için Hafter'in saldırgan tutumunun da sona ermesi gerekmektedir" diye konuştu."S-400 GİBİ PROJELERİ BASKIYA RAĞMEN TAMAMLADIK"Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019 yılının Türkiye ile Rusya arasındaki ikili ilişkiler açısından gayet iyi değerlendirildiğini belirterek, "S-400 gibi uluslararası alanda ses getiren projeleri, karşı karşıya olduğumuz baskılara rağmen milli çıkarlarımızdan taviz vermeden kararlılıkla tamamladık. TürkAkım gibi enerji alanındaki diğer büyük ortak girişimimiz olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşası da stratejik bir niteliğe haizdir" dedi.PUTİN: BİRÇOK ALANDA İLİŞKİLERİMİZ SON DERECE SAMİMİCumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Gerçekten birçok alanda ilişkilerimiz son derece samimi, son derece sıcak. Hemen hemen tüm alanlarda diyaloğumuz işe dayalı bir şekilde ve hatta bazen hiç de kolay sürdürülemese bile biz her zaman her iki taraf için de uygun, ortak noktalar bulmayı öğrendik. Bu da iki komşu arasındaki yapıcı iş birliğinin parlak bir örneği diyebilirim" dedi."PEK ÇOK KİLİT KONUDA BİRLİKTE VERİMLİ BİR ŞEKİLDE ÇALIŞMAKTAYIZ"Putin, birçok kilit konuda Türkiye ile Rusya'nın birlikte verimli bir şekilde çalıştığını belirterek, "Özellikle bölgesel; Suriye gibi, İran Nükleer Programı gibi ve elbette Libya meselesinin çözümü gibi konularda, Türkiye ve Rusya verimli bir şekilde çalışmaktadır. İstanbul'da ileriye dönük ciddi adımlar attık. Libya taraflarını ateşkese çağırdık. Sahada bir takım olayların olmasına rağmen, taraflar bize kulak verdiler ve ateşkes ilan edildi. Bu gerçekten olumlu bir netice ve başarıdır. Bu netice sayesinde bugün Berlin'de yapılan toplantıya katılabiliyoruz" dedi."BU MESELEYİ SONUÇLANDIRACAĞIZ VE ÇATIŞMAYI BİTİRECEĞİZ"Libya'daki çatışmaların Avrupa'yı endişelendiren bir konu olduğunu belirten Putin, "Kaddafi'nin ölümünden sonra Afrika'dan Avrupa'ya bir mülteci akımı gerçekleşti. Elbette Moskova'daki görüşme üzerine çalıştık, çaba sarf ettik. Libya taraflarının Moskova'ya gelmesi bile ve görüşmeleri sadece bizimle değil kendi aralarında sürdürmeleri bile bence bir başarıdır. Dışişleri bakanlarımıza bir teşekkür borçluyuz. Bu ortak bildiriyi taraflardan biri desteklemese bile, biz yine de ümidimizi kesmiyoruz. Bu meseleyi sonuçlandırmaya çalışacağız ve çatışmayı bitireceğiz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü----------------------------------------Görüşmeden görüntü-Erdoğan'ın konuşması

-Putin'in konuşması

Kaynak: DHA