Erdoğan 'Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ni Ziyaret Etti - (Ek Görüntüler)

İlkay DİKİCİ/İSTANBUL DHA-CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan "Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası ayağına yapılan "Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ni ziyaret etti. Erdoğan çıkışta vatandaşlarla sohbet etti. Engelli bir kişiyle yakından ilgilenen Erdoğan, sohbet edip, fotoğraf çektirdi. Erdoğan daha sonra buradan ayrıldı.

Kaynak: DHA