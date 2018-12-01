Erdoğan: "Hadiseden Haberdar Olduğumuz Andan İtibaren, Kaşıkçı Cinayetini Aydınlatmak İçin Tüm...

Erdoğan: "Hadiseden haberdar olduğumuz andan itibaren, Kaşıkçı cinayetini aydınlatmak için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Suudi yönetimi tarafından önce inkar edilen, ardından çarpıtılmaya çalışılan ve nihayetinde kabullenilen bu cinayet, Türkiye'nin kararlı tavrı sayesinde açığa çıkmıştır."