Erdoğan, Guterres ile Bir Araya Geldi

Almanya'da düzenlenen G20 liderler zirvesine katılan Cuımhurbaşkanı Erdoğan, Burada BM Genel Sekreteri Guterres ile bir araya geldi.

Erdoğan, Guterres ile Bir Araya Geldi

Almanya'da düzenlenen G20 liderler zirvesine katılan Cuımhurbaşkanı Erdoğan, Burada BM Genel Sekreteri Guterres ile bir araya geldi.

Kaynak: Dunya.com