Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Garibashvili'yi resmi törenle karşıladı
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Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Garibashvili'yi resmi törenle karşıladı

Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Garibashvili'yi resmi törenle karşıladı
Demirören Haber Ajansı / Buğra Olaç - Haberler | Politika

Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Garibashvili'yi resmi törenle karşıladıCUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Irakli Garibashvili'yi resmi törenle karşıladı.

Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Garibashvili'yi resmi törenle karşıladı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Irakli Garibashvili'yi resmi törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Garibashvili'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. İki ülke marşlarının okunmasının ardından konuk Başbakan Garibashvili tören kıtasını, 'Merhaba asker' diyerek selamladı. Tören sırasında 21 pare top atışı gerçekleştirildi. Türk heyetinde Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli hazır bulundu. Ayrıca İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da törene katıldı. Liderler heyetlerinde bulunan isimleri tek tek tanıttı. Fotoğraf çekiminin ardından Erdoğan ve Garibashvili başbaşa ve heyetler arası görüşmeye geçti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Buğra Olaç

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