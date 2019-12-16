Erdoğan: "Gurbeti sılaya çeviren her bir vatandaşımın yürek parçalayıcı hikayesi olduğunu biliyorum"
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Erdoğan: "Gurbeti sılaya çeviren her bir vatandaşımın yürek parçalayıcı hikayesi olduğunu biliyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından düzenlenen İsviçre'ye Göç'ün 50. Yıldönümü kutlama etkinliğinde konuştu.

16.12.2019 21:17 | Son Güncelleme: 16.12.2019 21:21
Erdoğan:

Erdoğan'ın konuşması Cumhurbaşkanı , Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından düzenlenen 'ye Göç'ün 50. Yıldönümü kutlama etkinliğinde konuştu.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Erdoğan: "Gurbeti sılaya çeviren her bir vatandaşımın yürek parçalayıcı hikayesi olduğunu biliyorum"
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