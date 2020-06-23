Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı ile görüştü
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile telefonda görüştü.
23.06.2020 17:00 | Son Güncelleme: 23.06.2020 17:36
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile telefonda görüştü.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı Sayın Moon Jae-in ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, ikili ilişkileri geliştirecek adımlar ve Kovid-19 ile mücadelede işbirliği yapılabilecek konular ele alınmıştır" denildi.
Kaynak: DHA