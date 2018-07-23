Erdoğan Güney Afrika Yolcusu! BRICS Zirvesine Özel Olarak Davet Edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünya ekonomisinde yüzde 25 pay sahibi olan BRICS ülkeleri (Brezilya-Rusya-Hindistan-Çin-Güney Afrika) Liderler Toplantısı'nın özel davetlisi olacak. Toplantı çarşamba günü Güney Afrika'nın en büyük şehri Johannesburg'da başlayacak. Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Hindistan Devlet Başkanı Narendra Modi, Brezilya Devlet Başkanı Michel Temer ve Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa ile bir araya gelecek.

TOPLANTI GÜNEY AFRİKA'DA YAPILACAK

Erdoğan'ın, geçen hafta katıldığı NATO Zirvesi'nin ardından ikinci önemli uluslararası zirvesi BRICS olacak. Dünya nüfusunun yüzde 48'i, dünya ekonomisinin ise yüzde 25'ini elinde bulunduran Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın devlet ve hükümet başkanlarının katılacağı BRICS toplantısı, 25-27 Temmuz tarihlerinde Güney Afrika'nın en büyük şehri Johannesburg'ta gerçekleşecek.

ÖZEL OLARAK DAVET EDİLDİ

Zirveye bu birliğin üyesi olmamasına karşın Türkiye özel olarak davet edildi. Son dönem güçlü yapısıyla dikkat çeken BRICS birliğinin daveti, Türkiye ekonomisi için önemli bir fırsat olarak yorumlandı.

Erdoğan, zirvede Rusya Devlet Başkanı Putin, Çin Devlet Başkanı Şi, Hindistan Devlet Başkanı Modi, Brezilya Devlet Başkanı Temer ve Güney Afrika Devlet Başkanı Ramaphosa ile de bir araya gelerek ikili görüşmelerde bulunacak. Zirvede ekonomi gündeminin yanı sıra terörle mücadele konuları da değerlendirilecek.

RUSYA LİDERİ İLE BİR ARAYA GELECEK

Erdoğan'ın Putin ile ikili görüşmesinde Suriye'deki gelişmelerin de detaylı ele alınması bekleniyor. Erdoğan'ın Mondi ile görüşmesinde de özellikle bilgi teknolojileri, enerji ve turizm alanında atılacak adımlar masaya yatırılacak.

Güney Afrika Devlet Başkanı Ramaphosa ile görüşmesinde de ekonomi ilişkilerinin geliştirilmesini ele alacak olan Erdoğan, FETÖ ile ilgili uyarılar da yapacak. Birçok FETÖ mensubunun kaçtığı ülkelerden birisi olan Güney Afrika'da Erdoğan'ın FETÖ ile mücadelede işbirliğine hazır oldukları mesajını vermesi de bekleniyor.

YÜKSELEN GÜÇ

BRICS ülkeleri ilk defa 2006'da Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda dışişleri bakanları seviyesinde toplandı. İlk zirve 2009'da Rusya'nın Yekaterinburg kentinde yapıldı. Bugüne kadar dokuz zirveyi geride bırakan BRICS ülkeleri, her yıl bir ülkede olmak üzere devlet başkanları seviyesinde bir araya geliyor.

BRICS, dünyadaki maden rezervinin yüzde 60'ını elinde bulundururken tahıl ürünlerinin de yüzde 40'ını üretiyor. BRICS, "yeni dünya düzeninin yükselen gücü" olarak yorumlanıyor. Zirveye geçen yıl davetli olarak; Mısır, Gine, Meksika, Tayland ve Tacikistan liderleri de katılmıştı.

ALTERNATİF BANKA

BRICS ülkeleri 2015'te Şangay merkezli, "Yeni Kalkınma Bankası"nı hayata geçirdi. ABD Merkez Bankası (FED) politikalarından olumsuz etkilenen BRICS ülkeleri, bu etkiye karşı koymak için kendi finans sistemlerini de oluşturmuş oldular. Yine bu banka gelişmekte olan ülkelerin IMF ve Dünya Bankası'na ilişkin şikâyetlerine de alternatif olması bekleniyor. Banka, her üyenin eşit payıyla ve toplamda 100 milyar dolarlık bir sermayeyle kurulmasıyla dikkat çekmişti.

Birlik ayrıca üye ülkelerde nakit döviz sıkıntısı yaşanması durumunda mali istikrarı sağlamak amacıyla toplam sermayesi 100 milyar dolar olan "BRICS Birliği Rezerv Düzenlemesi" de oluşturdu. Bu havuza Çin 41, Brezilya, Hindistan ve Rusya 18, Güney Afrika da 5 milyar dolar yatırdı.

Tüm bu gücüyle birlik, ekonomik hareketlerde önemli bir güç elde etmiş bulunuyor. Banka "kalkınma" konseptli projeleri desteklemeye açık bir anlayışla 2018'de 4 milyar, 2019'da 6 milyar, 2020'de 8 milyar, 2021'de ise 10 milyar dolarlık asgari bir mali rezerv sağlamayı planlıyor.

İLK YÜKSEK DÜZEYLİ

Cumhurbaşkanlığı'ndan ziyarete ilişkin dün yapılan açıklamada, "Ülkemiz, BRICS Zirvesi çerçevesinde 27 Temmuz günü gerçekleştirilecek 'BRICS Artı' Oturumuna İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Dönem Başkanı sıfatı ile davet edilmiştir. Cumhurbaşkanımızın Zirve'ye katılımları, Türkiye ile BRICS arasındaki ilk yüksek düzeyli teması teşkil edecektir.

Söz konusu beş ülke Türkiye gibi G-20 üyesidir. 'BRICS Artı', BRICS'in üyeleri dışındaki yükselen pazarlar ve gelişmekte olan ülkeler ile uluslararası ve bölgesel örgütlerle işbirliğini arttırmak amacıyla 2017 yılında başlattığı bir süreci ifade etmektedir" denildi.

ZAMBİYA'YA İLK ZİYARET

Erdoğan, zirvenin ardından yine Afrika'nın güneyindeki diğer bir Afrika ülkesi Zambiya'ya geçecek. Erdoğan'ın ziyareti Cumhurbaşkanı düzeyinde Zambiya'ya yapılan ilk resmi ziyaret olacak.

Erdoğan, ziyaret kapsamında 9 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki göreve başlama törenine de katılan Zambiya Cumhurbaşkanı Edgar Chagwa Lungu ile baş başa ve heyetler arası görüşmeleri gerçekleştirecek. Görüşmelerde ikili ekonomik ilişkilerin yanı sıra FETÖ ile mücadele konusu da ele alınacak. (Kaynak: Milliyet)