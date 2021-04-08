Erdoğan: "Güçlü ve sürdürülebilir büyüme oranları için yüksek teknolojiye dayalı, katma değeri yüksek üretime ağırlık vermek mecburiyetindeyiz."
Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun - Haberler | Politika
Erdoğan: "Güçlü ve sürdürülebilir büyüme oranları için yüksek teknolojiye dayalı, katma değeri yüksek üretime ağırlık vermek mecburiyetindeyiz.
Erdoğan: "Güçlü ve sürdürülebilir büyüme oranları için yüksek teknolojiye dayalı, katma değeri yüksek üretime ağırlık vermek mecburiyetindeyiz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun