Erdoğan, Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi Açılış Töreni'nde konuştu: (3) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milletimizin destekleriyle bu hastanelerimizi inşa ettik ve bundan sonra da tabii bütün inşa edilen hastanelerimiz milletimizin hizmetindedir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milletimizin destekleriyle bu hastanelerimizi inşa ettik ve bundan sonra da tabii bütün inşa edilen hastanelerimiz milletimizin hizmetindedir." dedi.

Erdoğan, açılışta yaptığı konuşmada, Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesinin ülkeye, milete ve vatana hayırlı olmasını dileyerek, hastanenin İstanbul'a kazandırılmasında emeği geçen herkesi tebrik etti.

Daha sonra Erdoğan, canlı olarak hastanenin çocuk cerrahisi kliniğine bağlandı ve yetkililerden hastane hakkında bilgi aldı.

Erdoğan, klinikte tedavi gören 8 yaşındaki Atlas Çakır'a canlı yayında el sallayarak, "Maşallah." dedi.

Atlas Çakır'a şifalar dileyen Erdoğan, "Atlas geçmiş olsun, emin ellerdesin." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı ikinci canlı bağlantıda 10 yaşındaki Ünal Çalışkan'ın tedavi gördüğü Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi yatan hasta servisindeki Prof. Dr. Oğuz Şükrü Poyanlı, Prof. Dr. Korhan Özkan, Doç. Dr. Mehmet Fatih Korkmaz'dan hastaneye, burada yürüttükleri operasyon ve eğitimlere ilişkin bilgi aldı.

Daha sonra hasta Ünal Çalışkan ile sohbet eden Erdoğan, kendisine nasıl hissettiğine yönelik soru yöneltti. Ünal Çalışkan'ın iyi olduğunu belirtmesi üzerine Erdoğan, "13 yaşına geldiğinde bisiklete de bineceksin." diyerek anne Aynur Çalışkan'a küçük Ünal'ın durumunu sordu.

Aynur Ünal, "Önce Allah sonra sayın doktorumuz Mehmet Fatih Korkmaz'ın yardımıyla çok çok iyiye gidiyor. Biz, 5 yıllık bir süreç geçirdik. Çok memnunuz doktorumuzdan. Bize bu imkanları sağlamasaydınız, biz bu ameliyatı yaptıramazdık. Çünkü biz çok doktor çok hastane gezdik, bütçemiz yetmedi. Sizlerin Yeşil Kart desteğinizle bu ameliyatları yaptırıyoruz. Siz olmasaydınız belki de boynumuz bükük evde biçare oturacaktık. Çocuk artık nefes alamaz hale geldi. Gitgide kendini kötü hissetmeye başladı, yürüyemiyordu, topluma karışamıyordu, arkadaşlarıyla sosyal bir hayatı yoktu çünkü kendisine özgüveni yoktu. Allah'ın izniyle doktorumuzla karşılaştık. Onun sayesinde çocuğumuzu bu hale getiren doktorumuz oldu. Allah sizin de onun da ömrünü uzun etsin inşallah." diye konuştu.

Ünal Çalışkan'a derslerinin nasıl olduğunu soran Erdoğan, "Ben size güveniyorum. İnşallah 13 yaşına geldiğinde daha iyi olacaksın." dedi.

Erdoğan'ın küçük Ünal'ın sağlık durumunu sorduğu baba Turgay Çalışkan da "Sayın Cumhurbaşkanım Ünal küçük yaştan beri ameliyat oluyordu. Çocuğumuzun durumu kötü gidiyordu. Mehmet Fatih Korkmaz hocamızla buluştuktan sonra çocuğumuz daha iyiye gidiyor. Kendisinden ve sizden Allah razı olsun." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da "Hocalarımıza inanıyoruz, güveniyoruz. Yavrularımızın sağlıklarına kavuşması sebebiyle şahsım ve milletim adına kendilerine şükranlarımı bildiriyorum. Bütün hocalarımızdan Allah razı olsun." diye konuştu.

Doç. Dr. Mehmet Fatih Korkmaz da sosyal devlet olmanın en güzel göstergesi olarak, akademik düzeyde çok uç olan ameliyatların hiçbir sıkıntı yaşanmadan ve rahat bir şekilde ulaşarak yapılabiliyor olmasının ülke adına çok gurur verici ve sosyal devlet olma adına müthiş bir başarı olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3. canlı bağlantıyı gerçekleştirdiği ameliyathanede bulunan Üroloji Kliniği İdari ve Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Asıf Yıldırım ve Genel Cerrahi Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Orhan Alimoğlu'ndan bilgi aldı.

Erdoğan, kısa brifingin ardından "Bu hastanelerimiz bizim aracılığımız ama gerçek sahip milletimiz. Milletimizin destekleriyle bu hastanelerimizi inşa ettik ve bundan sonra da tabii bütün inşa edilen hastanelerimiz milletimizin hizmetindedir. Tüm doktorlarımızla birlikte inşallah hani Kanuni diyor ya her zaman söylüyoruz 'Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi'. Yani halkımızın bir sağlıklı nefes almasına her şey feda. Olay bu kadar basit." dedi.

Erdoğan konuşmasının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti milletvekilleri, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Taşyapı Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Turanlı, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gülfettin Çelik, Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Gürhan Baş ile kurdele keserek hastanenin açılışını gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışın ardından hastanede görev yapan sağlık personeli ile günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

Erdoğan, programın devamında hastanenin bölümlerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

(Bitti)

Kaynak: AA