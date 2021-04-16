Erdoğan görüşmede, Libya'da yeni hükümete savunma ve güvenlik alanında destek verilmesi gerektiğini belirterek, Türkiye'nin imzaladığı anlaşmalar...
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Erdoğan görüşmede, Libya'da yeni hükümete savunma ve güvenlik alanında destek verilmesi gerektiğini belirterek, Türkiye'nin imzaladığı anlaşmalar...

Erdoğan görüşmede, Libya'da yeni hükümete savunma ve güvenlik alanında destek verilmesi gerektiğini belirterek, Türkiye'nin imzaladığı anlaşmalar...
Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu - Haberler | Güncel

Erdoğan görüşmede, Libya'da yeni hükümete savunma ve güvenlik alanında destek verilmesi gerektiğini belirterek, Türkiye'nin imzaladığı anlaşmalar çerçevesinde bu doğrultuda katkı sağladığını dile getirdi.

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Erdoğan görüşmede, Libya'da yeni hükümete savunma ve güvenlik alanında destek verilmesi gerektiğini belirterek, Türkiye'nin imzaladığı anlaşmalar çerçevesinde bu doğrultuda katkı sağladığını dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu

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