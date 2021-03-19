Erdoğan, görüşmede, Kıbrıs meselesinde başarısızlığı kanıtlanmış modellerin adadaki taraflara dikte edilmesi yerine artık gerçekçi ve yeni...
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Erdoğan, görüşmede, Kıbrıs meselesinde başarısızlığı kanıtlanmış modellerin adadaki taraflara dikte edilmesi yerine artık gerçekçi ve yeni...

19.03.2021 17:25 | Son Güncelleme: 19.03.2021 17:36
Erdoğan, görüşmede, Kıbrıs meselesinde başarısızlığı kanıtlanmış modellerin adadaki taraflara dikte edilmesi yerine artık gerçekçi ve yeni...

Erdoğan, görüşmede, Kıbrıs meselesinde başarısızlığı kanıtlanmış modellerin adadaki taraflara dikte edilmesi yerine artık gerçekçi ve yeni seçeneklerin tartışılması gerektiğini söyledi.

Erdoğan, görüşmede, Kıbrıs meselesinde başarısızlığı kanıtlanmış modellerin adadaki taraflara dikte edilmesi yerine artık gerçekçi ve yeni seçeneklerin tartışılması gerektiğini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu

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