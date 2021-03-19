Erdoğan, görüşmede, Kıbrıs meselesinde başarısızlığı kanıtlanmış modellerin adadaki taraflara dikte edilmesi yerine artık gerçekçi ve yeni...

Erdoğan, görüşmede, Kıbrıs meselesinde başarısızlığı kanıtlanmış modellerin adadaki taraflara dikte edilmesi yerine artık gerçekçi ve yeni seçeneklerin tartışılması gerektiğini söyledi.