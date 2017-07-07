Erdoğan, görüşme sonrası oteline geçti



Hamburg, 6 Temmuz, (DHA) - Erdoğan, Merkel ile görüşmesinin ardından, Türk heyetiyle birlikte kalacakları otele geçti.



Erdoğan'ın çıkışı ve oteline gidişi sırasında üst düzeyde güvenlik önlemi alındığı görüldü. Havadan ve nehirden de güvenlik önlemleri alındı. Polis helikopterleri ve nehir botları da, yerdeki polislerin çalışmalarına destek verdi.



Açıklama yapan güvenlik görevlileri, Hamburg'da Erdoğan, Putin ve Trump için en üst düzey önlem alındığını belirtti.



Erdoğan, çevresinde çok geniş güvenlik önlemleri alınan otelinde istirahata çekildi.