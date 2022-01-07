Erdoğan: "Görme engellimiz bizim çalışmamıza engel değil"

Altı Nokta Körler Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı ve Karahisar Kalesi Görme Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Hakan Erdoğan, Beyaz Baston Haftası dolayısıyla yayınladığı mesajda, "Bizler görme engelliyiz fakat bu engelimiz bizim iş yerlerinde çalışmamıza engel değildir" dedi.

Erdoğan, 7-14 Ocak Beyaz Baston Haftası dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Her çağda, bağımsızlaşma ve özgürleşmenin çeşitli araçları olduğunu ifade eden Erdoğan, tüm vatandaşları görme engelli bireylere karşı duyarlı olmaya davet etti. Erdoğan şöyle konuştu:

"Halkımız tarafından kaldırımların bilinçsizce işgal edilmesinden kaynaklanan büyük bir sıkıntı yaşadığımızı belirtmek isteriz ve onları biz görme engellileri düşünmesini rica ediyoruz. Sarı çizgiler bizim için önemli bir görev üstlenmektedir. Şehrimizde birçok kişi sarı yol kılavuzlarının ne anlama geldiğini bilmeden oraları işgal etmektedir. Sarı çizgilerin yol ve kaldırımda olmayışı, engelliler için işaret taşlarının olmaması, yerel yönetim tarafından kaldırımlarda bulunan yer-yön işaretleri, elektrik trafoları ve kaldırıma park edilmiş olan araçlar bizlerin yürüme alanını yok etmektedir. Bizler görme engelliyiz fakat bu engelimiz bizim iş yerlerinde çalışmamıza engel değildir. Kamu Kuruluşu ve Özel sektör çalışma sahalarında bizler için sarı çizgi oluşturulması, bina içinin bulunan bütün engelli kardeşlerimizin rahat bir şekilde yürümesi ve hareket etmesi şeklinde dizaynının sağlanması, çalışma uyumunun bizleri düşünülerek gerçekleştirilmesi onlardan bir ricamızdır. Hiç unutmamamız gereken aslında bir saniye içinde engelli olunabileceği gerçeğidir. Temsilcisi olduğumuz güzel şehrimizin insanlarının bu gerçeği akıllarından çıkarmaması bu tür engel durumlarının olabileceği varsayımı ile yaşaması onların insani duygu ve davranışlarını arttırıp bilinçlendirirken bizlere de rahat yürüme alanını oluşturur. Beyaz bastonlu dostlarla empati içinde olunması ve yüreklerimizi birleştirmemiz gerektiğini ifade ediyor, tüm insanlığı el ele olmaya davet ediyorum". - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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