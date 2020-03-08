Erdoğan göçmen tutumu nedeniyle Yunanistan'ı eleştirdi: Kapıları aç yükten kurtul
Yunanistan sınırındaki göçmenlerle ilgili konuşan Erdoğan, "Yarın Belçika'da Avrupa Birliği yetkilileriyle bir toplantım var. Temenni ederim daha farklı neticeler alarak döneriz" ifadelerini kullandı.
08.03.2020 16:31 | Son Güncelleme: 08.03.2020 16:31
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye'nin Kahraman Kadınlarına Saygı" programına katıldı.
Türkiye'nin ve dünyanın tüm kadınlarının 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik eden Erdoğan, "Kadını meta olarak gören hiçbir toplumun geleceği aydınlık olamaz" dedi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com