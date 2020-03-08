Erdoğan göçmen tutumu nedeniyle Yunanistan'ı eleştirdi: Kapıları aç yükten kurtul Yunanistan sınırındaki göçmenlerle ilgili konuşan Erdoğan, "Yarın Belçika'da Avrupa Birliği yetkilileriyle bir toplantım var. Temenni ederim daha farklı neticeler alarak döneriz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye'nin Kahraman Kadınlarına Saygı" programına katıldı.

Türkiye'nin ve dünyanın tüm kadınlarının 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik eden Erdoğan, "Kadını meta olarak gören hiçbir toplumun geleceği aydınlık olamaz" dedi. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com