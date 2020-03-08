Erdoğan göçmen tutumu nedeniyle Yunanistan'ı eleştirdi: Kapıları aç yükten kurtul
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Erdoğan göçmen tutumu nedeniyle Yunanistan'ı eleştirdi: Kapıları aç yükten kurtul

Yunanistan sınırındaki göçmenlerle ilgili konuşan Erdoğan, "Yarın Belçika'da Avrupa Birliği yetkilileriyle bir toplantım var. Temenni ederim daha farklı neticeler alarak döneriz" ifadelerini kullandı.

08.03.2020 16:31 | Son Güncelleme: 08.03.2020 16:31
Erdoğan göçmen tutumu nedeniyle Yunanistan'ı eleştirdi: Kapıları aç yükten kurtul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye'nin Kahraman Kadınlarına Saygı" programına katıldı.


Türkiye'nin ve dünyanın tüm kadınlarının 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik eden Erdoğan, "Kadını meta olarak gören hiçbir toplumun geleceği aydınlık olamaz" dedi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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