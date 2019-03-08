Erdoğan, Göbeklitepe Ören Yeri'nin Açılışını Yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'da Göbeklitepe Ören Yeri'nin açılışını yaptı. Erdoğan, Göbeklitep'nin dünya kamuoyuna tesir edeceğini vurgulayarak, "Hedefimiz bu yıl 50 milyon turisti geride bırakmak. 2023'te de 70 milyon turist hedefine ulaşmak" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Göbeklitepe Ören Yeri'nin açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin tarihi, kültürel ve turistik yerler açısından zenginliğine dikkat çekerek, "Bizim ülkemiz bir açık hava müzesidir. Onun için de çok yoğun bir çalışmanın ortaya konulması lazım. Bizim gibi kadim yerleşim yerlerindeki tarihi eserlerin bulunması, ortaya çıkarılması, biraz da nasip ile ile oluyor. İstanbul'da Hatay'da Mardin'de, Şanlıurfa'da ve daha bir çok ilimizde farklı amaçlarla yürütülen faaliyetler sırasından çok daha önemli tarihi eserlere rastlıyoruz. Bunun en somut örneği, hemen yanında bulunduğumuz Göbeklitepe'dir" dedi.

Özel sektöre destek çağrısı

Erdoğan, özel sektöre de turizm değerlerine sahip çıkılması çağrısına bulunarak, "Ülkemizin kültür iklimini ancak kamu özel iklimi ile daha hızlı bir şekilde zenginleştirebiliriz. Vatandaşlarımızın sahip çıkmadığı, devletin destek vermediği özel sektöründe inisiyatif alıp elini taşın altına koymadığı bir çalışmanın başarıya ulaşma şansı çok zayıftır" ifadelerini kullandı.

"Göbeklitepe görüntüleri dünya kamuoyuna tesir edecek"

Havadan görüntülenen Göbeklitep'nin dünya kamuoyuna tesir edeceğini vurgulayan Erdoğan, "Şu anda perdede gördüğümüz gibi bu görüntüler dünya kamuoyuna çok ama çok tesir edecek şekilde yansıyacaktır. Bu tarz projelerde eserleri bulmak, gün yüzüne çıkarmak kadar tanıtımını yapmak da çok önemlidir. Bu gerçeğe, bilhassa yurt dışına yaptığımız seyahatlerde yakından şahitlik ediyoruz. 100-150 senelik mazisi bile olmayan eserlerin reklamının yapıldığı, korunduğunu ve milyonlarca turistin ziyaret ettiği bir çekim merkezi haline dönüştürüldüğünü görüyoruz" şeklinde konuştu.

"Türkiye'nin dünyadan geri kalır yanı yok"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin turizm açısından rakiplerinden geri kalır yanı olmadığını belirterek, "Türkiye'nin tarihi eser, ören yeri, anıt yapılar, gastronomi gibi özgün kültürel miras eserleri bakımından bir eksikliği yoktur tam aksine fazlası vardır. Ülkemizin tabi güzellikler, insan sıcaklığı bakımından da rakiplerinden geri kalır yanı yoktur. Göbeklitepe gibi insanlık tarihine ait yerleşik kalıpları, ezberleri bozan yeni kültür varlıkları ile hazinemizi sürekli güçlendiriyoruz. Yeni kültür varlıkları ile sürekli güçlendiriyoruz. Bizim eksikliğimiz reklamını tanıtımını layıkıyla yerine getirmemiz sebebiyledir. Şüphesiz, terör ve güvenlik sorunu, bir dönem bu çalışmaların önündeki engellerden biri olmuştur. Ne yazık ki, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgemiz, uzun yıllar çatışmalarla, yasaklarla, bölücü terör örgütünün baskılarıyla anılmıştır. Bin kadar ziyaretçi buraya gelmiş, daha bunu herkes bilmiyor. Basit bir seslendirmeyle bir günde buraya bin kişi geliyorsa, demek ki buraya binler gelecektir" dedi.

"Terör örgütü tarafından sabote edildi"

Türkiye'de yapılmak istenen turizm yatırımlarının terör örgütü tarafından sabote edildiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Devletin ve müteşebbislerin şartları zorlayarak, bölgede hayata geçirdiği yatırımlar ise bizzat terör örgütü tarafından bugüne kadar sabote edildi. Biz terörün istismar ettiği ne varsa hepsini ortadan kaldırarak bu fasit daireyi kırdık. Ülkemiz turizm alanında uzun bir süre sezonluk olan deniz, güneş ve kum üçgenine hapis olmuştur. Halbuki bizim tarihten tabi güzelliğe, müzikten gastronomiye kadar çok geniş bir turizm potansiyelimiz bulunuyor" şeklinde konuştu.

"Turizm yelpazemizi genişlettik"

AK Parti hükümetleri ile turizm yelpazesinin genişletildiğini vurgulayan Erdoğan, "Bu çerçevede hükümetlerimiz döneminde ülkemizdeki 142 müzeyi yeniledik. 52 yeni müze açtık. Ülkemizin zenginliklerini yurt dışında geniş kitlelere göstermek için 68 yurt dışı kültür varlığı sergisi açtık. Sinema ve dizi sektörüne verdiğimiz desteklerle yepyeni ve gerçekten etkili bir mecrayı harekete geçirmiş bulunuyoruz. Sağlıktan spora, yayladan burada olduğu gibi tarihi alanlara kadar pek çok yeni destinasyonlarla turizm yelpazemizi genişlettik. Böylece ülkemize gelen turist sayısını 13 milyondan 46 milyona çıkardık. Turizm gelirimiz de 12 milyar dolardan 30 milyar dolar sınırına geldi. İşletme belgeli tesis sayımız, 419'dan 1506'ya bakanlık belgeli tesis sayımız, 4 bin 888'e, turizm bölgesi sayımızı 143'ten 267'ye yükselttik. Sürdürülebilir turizm amacıyla belediyelerimize bu doğrultuda yapacakları çevre düzenlemesi ve alt yapı çalışmaları için de yaklaşık 2 kat trilyon liralık destek verdik.

Hedefimiz bu yıl 50 milyon turisti geride bırakmak. 2023'te de 70 milyon turist hedefine ulaşmak. Bunu başaracağız. Bunda kararlıyız. Bunun için de Göbekli tepe gibi gerçekten özel ve değerli hazinemizi çok iyi değerlendirmeliyiz. Şanlıurfa'nın her biri diğerinden kıymetli, pek çok tarihi ve kültürel varlığı mevcut" diye konuştu.

Kesilen kurdelanın ardından Göbeklitepe Ören Yeri hizmete açıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA