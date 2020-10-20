Erdoğan: "Girdiğimiz mücadelelerden başarıyla çıktıkça bölgemizle birlikte dünyaya umut aşılıyor, umut veriyoruz. Bu tablo birilerini rahatsız ediyor"
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Erdoğan: "Girdiğimiz mücadelelerden başarıyla çıktıkça bölgemizle birlikte dünyaya umut aşılıyor, umut veriyoruz. Bu tablo birilerini rahatsız ediyor"

20.10.2020 19:37 | Son Güncelleme: 20.10.2020 19:37
Erdoğan:

Erdoğan: "Girdiğimiz mücadelelerden başarıyla çıktıkça bölgemizle birlikte dünyaya umut aşılıyor, umut veriyoruz.

Erdoğan: "Girdiğimiz mücadelelerden başarıyla çıktıkça bölgemizle birlikte dünyaya umut aşılıyor, umut veriyoruz. Bu tablo birilerini rahatsız ediyor"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten

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