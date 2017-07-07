Erdoğan, Gine Cumhurbaşkanı ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde ile görüştü.

Erdoğan, Gine Cumhurbaşkanı ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde ile görüştü.

Kaynak: Dunya.com