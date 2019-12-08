Erdoğan, Gine Cumhurbaşkanı Conde ile görüştü
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Erdoğan, Gine Cumhurbaşkanı Conde ile görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde ile görüştü.

08.12.2019 16:32 | Son Güncelleme: 08.12.2019 16:32
Erdoğan, Gine Cumhurbaşkanı Conde ile görüştü

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Alpha Conde ile görüştü.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nin ev sahipliğinde, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve İslam Kalkınma Bankası iş birliğiyle düzenlenen "İslam İşbirliği Teşkilatı Üst Düzey Kamu ve Özel Sektör Yatırım Konferansı"na katıldı.

Konferansın açılışının ardından Erdoğan, Conde'yle bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleşen görüşme, 40 dakika sürdü.

Kaynak: AA
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