Erdoğan, Gine Cumhurbaşkanı Conde ile görüştü
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde ile görüştü.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde ile görüştü.
Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nin ev sahipliğinde, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve İslam Kalkınma Bankası iş birliğiyle düzenlenen "İslam İşbirliği Teşkilatı Üst Düzey Kamu ve Özel Sektör Yatırım Konferansı"na katıldı.
Konferansın açılışının ardından Erdoğan, Conde'yle bir araya geldi.
Basına kapalı gerçekleşen görüşme, 40 dakika sürdü.