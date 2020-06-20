Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanını Vahdettin Köşkü'nde kabul etti
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Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanını Vahdettin Köşkü'nde kabul etti

- Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanını Vahdettin Köşkü'nde kabul etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo'yu Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'nde kabul etti.

20.06.2020 15:50 | Son Güncelleme: 20.06.2020 16:30

- Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanını Vahdettin Köşkü'nde kabul etti

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo'yu Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Çengelköy'de bulunan Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'nde Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo'yu kabul etti.

Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanını Vahdettin Köşkü'nde kabul etti

Kaynak: İHA

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