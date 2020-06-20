Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanını Vahdettin Köşkü'nde kabul etti - Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanını Vahdettin Köşkü'nde kabul etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo'yu Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'nde kabul etti.

- Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanını Vahdettin Köşkü'nde kabul etti İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo'yu Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'nde kabul etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Çengelköy'de bulunan Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'nde Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo'yu kabul etti. Kaynak: İHA