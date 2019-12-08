Erdoğan, Gine-Bissau Başbakanı Aristides Gomes'i kabul etti
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Erdoğan, Gine-Bissau Başbakanı Aristides Gomes'i kabul etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gine-Bissau Başbakanı Aristides Gomes'i kabul etti.

08.12.2019 16:58 | Son Güncelleme: 08.12.2019 16:58
Erdoğan, Gine-Bissau Başbakanı Aristides Gomes'i kabul etti

Cumhurbaşkanı , Gine-Bissau Başbakanı Aristides 'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nin ev sahipliğinde, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve İslam Kalkınma Bankası iş birliğiyle düzenlenen "İslam İşbirliği Teşkilatı Üst Düzey Kamu ve Özel Sektör Yatırım Konferansı" kapsamında İstanbul'da bulunan Gomes ile bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleşen kabul, yaklaşık yarım saat sürdü.

Kaynak: AA
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