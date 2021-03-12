Erdoğan: "Gıda Komitesinin politika önerilerini şekillendirebilmesini ve piyasanın etkin çalışabilmesini temin için veri akışını sağlayacak bir erken...
12.03.2021 15:47 | Son Güncelleme: 12.03.2021 15:53
Erdoğan: "Gıda Komitesinin politika önerilerini şekillendirebilmesini ve piyasanın etkin çalışabilmesini temin için veri akışını sağlayacak bir erken uyarı sistemi kuruyoruz.
Erdoğan: "Gıda Komitesinin politika önerilerini şekillendirebilmesini ve piyasanın etkin çalışabilmesini temin için veri akışını sağlayacak bir erken uyarı sistemi kuruyoruz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu