Erdoğan: "Gezi olaylarında güya çevre adına sokakları yakanlar, esnafın malını yağmalayanlar, fidan dikimi seferberliğimizi kötüleme yarışına girdi."
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Erdoğan: "Gezi olaylarında güya çevre adına sokakları yakanlar, esnafın malını yağmalayanlar, fidan dikimi seferberliğimizi kötüleme yarışına girdi."

11.11.2020 12:27 | Son Güncelleme: 11.11.2020 12:30
Erdoğan:

Erdoğan: "Gezi olaylarında güya çevre adına sokakları yakanlar, esnafın malını yağmalayanlar, fidan dikimi seferberliğimizi kötüleme yarışına girdi.

Erdoğan: "Gezi olaylarında güya çevre adına sokakları yakanlar, esnafın malını yağmalayanlar, fidan dikimi seferberliğimizi kötüleme yarışına girdi."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten

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