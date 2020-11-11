Erdoğan: "Gezi olaylarında güya çevre adına sokakları yakanlar, esnafın malını yağmalayanlar, fidan dikimi seferberliğimizi kötüleme yarışına girdi."
11.11.2020 12:27 | Son Güncelleme: 11.11.2020 12:30
Erdoğan: "Gezi olaylarında güya çevre adına sokakları yakanlar, esnafın malını yağmalayanlar, fidan dikimi seferberliğimizi kötüleme yarışına girdi.
Erdoğan: "Gezi olaylarında güya çevre adına sokakları yakanlar, esnafın malını yağmalayanlar, fidan dikimi seferberliğimizi kötüleme yarışına girdi."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten