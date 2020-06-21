Erdoğan: "Geride bıraktığımız son 8 sene içinde çoğu kadın ve çocuk 25 bin insan Akdeniz'in azgın... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları İSTANBUL - Erdoğan: "Geride bıraktığımız son 8 sene içinde çoğu kadın ve çocuk 25 bin insan Akdeniz'in azgın sularında hayatını kaybetti" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları İSTANBUL - Erdoğan: "Geride bıraktığımız son 8 sene içinde çoğu kadın ve çocuk 25 bin insan Akdeniz'in azgın sularında hayatını kaybetti" dedi. Kaynak: AA