Erdoğan: "Geride bıraktığımız son 8 sene içinde çoğu kadın ve çocuk 25 bin insan Akdeniz'in azgın...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları İSTANBUL - Erdoğan: "Geride bıraktığımız son 8 sene içinde çoğu kadın ve çocuk 25 bin insan Akdeniz'in azgın sularında hayatını kaybetti" dedi.
21.06.2020 20:17 | Son Güncelleme: 21.06.2020 21:15
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları İSTANBUL - Erdoğan: "Geride bıraktığımız son 8 sene içinde çoğu kadın ve çocuk 25 bin insan Akdeniz'in azgın sularında hayatını kaybetti" dedi.
Kaynak: AA