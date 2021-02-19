Erdoğan: "Gençlerin kanı üzerinden kendilerine ikbal devşirmeye çalışanlara son 18 yıldır fırsat vermedik, inşallah bundan sonra da vermeyeceğiz."
19.02.2021 18:15 | Son Güncelleme: 19.02.2021 18:15
Erdoğan: "Gençlerin kanı üzerinden kendilerine ikbal devşirmeye çalışanlara son 18 yıldır fırsat vermedik, inşallah bundan sonra da vermeyeceğiz.
Erdoğan: "Gençlerin kanı üzerinden kendilerine ikbal devşirmeye çalışanlara son 18 yıldır fırsat vermedik, inşallah bundan sonra da vermeyeceğiz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Aybüke İnal Kamacı